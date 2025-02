Überraschung beim Finalturnier Keine Party für Herbert - MBC gewinnt Basketball-Pokal

Statt seinen 66. Geburtstag mit dem Pokal in der Hand in Weißenfels zu feiern, reiste Trainer Gordon Herbert mit seinen entthronten Bayern noch am Samstagabend zurück nach München. "Ich habe keine Pläne", sagte der Weltmeistercoach mit Blick auf seinen Ehrentag. "Der Pokal war eines unserer Saisonziele. Es ist bitter, dass wir dieses Ziel streichen müssen." Nach der Länderspielpause wollen die Bayern nun in der Bundesliga und der Euroleague durchstarten.