Überraschendes Halbfinal-Aus: Deutsches Tischtennis-Doppel verpasst EM-Finale

"Eigentlich hatten wir das Spiel in der Hand und eigentlich hätten wir es nach Hause bringen können. Das ist einfach schade", sagte Junioren-Weltmeisterin Kaufmann. "Die Wielgos hat keinen einzigen Fehler gemacht. Sie hat Bälle abgeschossen, die für mich physikalisch keinen Sinn gemacht haben. Aber alles ist auf den Tisch gekommen. Das war echt bemerkenswert."