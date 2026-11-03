Nach 14 Einsätzen und einem Treffer ist das Kapitel von Steven Reinhold bei Fußball-Thüringenligist SpVgg Geratal bereits wieder beendet. Der 37-jährige Stürmer wechselt zum Landesklasse-Vertreter FSV Ohratal, für den er bereits von 2016 bis 2024 auf Torejagd ging. In Geraberg war Reinhold zuletzt lange zum Zuschauen gezwungen. Ein Riss der Achillessehne setzte ihn außer Gefecht. Sein letztes Spiel für die SpVgg bestritt er am 28. Februar dieses Jahres gegen den SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Bitter: Ausgerechnet in der letzten Aktion der Partie zog er sich die schwere Verletzung zu.