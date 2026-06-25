Die Commerzbank rät ihren Aktionären davon ab, das Umtauschangebot anzunehmen, da es keine angemessene Prämie enthalte. Die Unicredit bietet für jede Commerzbank-Aktie 0,485 eigene Aktien. Die Kritik der Commerzbank lenke vom Sinn der Übernahme ab, argumentierte die Unicredit: dem Schmieden einer europäischen Großbank im Wettlauf mit großen US-Häusern. In Deutschland ist die Unicredit bereits mit der Hypovereinsbank aktiv. Sie sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen.