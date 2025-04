Übernahmen: Infineon kauft Netzwerk-Geschäft für 2,5 Milliarden Dollar

Und die Geschäftsfelder enden nicht beim Auto: Hanebeck sieht auch humanoide - also von der Gestalt her menschenähnliche - Roboter als möglichen Einsatzort für die Ethernet-Technik. Diese "Physische KI" sei eine große Wachstumschance in den kommenden Jahren. Infineon sei dort mit seinem bisherigen Portfolio von Sensoren über Motorsteuerung bis zu Mikrocontrollern bereits sehr gut aufgestellt, und auch hier sei das Ethernet-Geschäft eine perfekte Ergänzung.