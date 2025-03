Vor der Abreise nach Potsdam absolvierte der VfB am Freitagvormittag noch ein letztes Training in der heimischen Wolfsgrube in Suhl. Am Spieltag steht eine weitere Einheit zum Anschwitzen in der MSB-Arena in Potsdam an. In der über 2000 Zuschauer fassenden Spielstätte wird am Samstagabend ab 19.30 Uhr das erste Viertelfinalmatch ausgetragen.