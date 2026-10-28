Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember soll zwischen Ilmenau und Oberhof eine neue Direktverbindung an den Start gehen. Die geplante Linie 312 führt von der Universitäts- und Goethestadt über den Dreiherrnstein, Frauenwald, den Bahnhof Rennsteig und die Schmücke bis in den Wintersportort Oberhof. Bevor die Busse rollen können, muss an diesem Donnerstag noch der ÖPNV-Ausschuss des Ilm-Kreises zustimmen. An seinem Ja werden jedoch kaum Zweifel geäußert.