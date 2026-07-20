Es ist ein wunderschöner Julivormittag im Jahr 2026, als James zu seinem Extrakurs eintrifft. Der dunkelhäutige Student für Finanzwirtschaft an der Hochschule Schmalkalden hat nicht etwa ein Sonderseminar gebucht, um noch tiefer im Kosmos der Banken, Börsen und Währungen einzutauchen, eine Lektion Brustschwimmen ist angesagt. Er ist vom Campus mal schnell in das Freibad Näherstille rübergehuscht, um endlich unter professioneller Anleitung schwimmen zu lernen – Zug um Zug.