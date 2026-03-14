Überlastete Praxen: Kritik an Lösung zu Erleichterungen für chronisch Kranke

Brysch sagte, an dem Ergebnis werde überdeutlich, dass keinesfalls immer Patientinnen und Patienten unnötig in Arztpraxen strömten. "Vielmehr sind es oft niedergelassene Medizinerinnen und Mediziner, die lukrative Arzt-Patienten-Kontakte in die Höhe treiben." Das Bundesgesundheitsministerium äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht näher zur gefundenen Lösung. Der Beschluss des Bewertungsausschusses sei am Freitag eingegangen und werde nun auf die Vereinbarkeit mit dem geltenden Recht geprüft, sagte ein Sprecher.