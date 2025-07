Überkapazitäten: BSW: Abbau von Kindergartenpersonal verhindern

In Thüringen, wo der Pädagoge Friedrich Fröbel (1782-1852) den Kindergarten einst erfunden hatte, kommen wegen geburtenschwacher Jahrgänge immer weniger Kinder in die Kindergärten. In zahlreichen Kommunen gibt es ein Überangebot an Kindergartenplätzen. In Weimar etwa hatte der Stadtrat kürzlich die Schließung von fünf Kindergärten beschlossen. Insgesamt sollen in der kreisfreien Stadt 500 Plätze abgebaut werden.