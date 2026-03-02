Wartburgkreis/Gotha: 17- und 56-jährige Biker sterben bei Unfällen

17-Jährige stirbt, drei schwer Verletzte

Eine 17-Jährige ist im Landkreis Gotha bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verunglückt. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt.. Die junge Motorradfahrerin war am Sonntagnachmittag zwischen den Dörfern Wandersleben und Mühlberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache habe sie die Kontrolle verloren und sei mit dem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Drei weitere Menschen, darunter ein neunjähriges Kind, wurden zudem schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Krankenwagen brachte das verletzte Kind sowie zwei Frauen im Alter von 68 und 42 Jahren in ein Krankenhaus.