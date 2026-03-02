 
Wartburgkreis/Gotha 17- und 56-jährige Biker sterben bei Unfällen

Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist am Wochenende in Förtha im Wartburgkreis nach einem Überholmanöver tödlich verletzt worden. In Gotha stirbt eine 17-Jährige Bikerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto.

Auch Motorradfahrer gehören zu den gefährdeten Gruppen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein 56-jähriger Mann ist am Samstagabend nach einem Unfall mit seinem Motorrad auf der Frankfurter Straße in Förtha im Wartburgkreis gestorben. Wie die Polizei am Montag berichtet, hatte er beim Versuch, nach einem Überholmanöver wieder einzuscheren, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er überschlug sich und blieb auf der Fahrbahn liegen. 

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag. An seinem Motorrad entstand Totalschaden.

17-Jährige stirbt, drei schwer Verletzte

Eine 17-Jährige ist im Landkreis Gotha bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verunglückt. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt.. Die junge Motorradfahrerin  war am Sonntagnachmittag zwischen den Dörfern Wandersleben und Mühlberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache habe sie die Kontrolle verloren und sei mit dem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Drei weitere Menschen, darunter ein neunjähriges Kind, wurden zudem schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Krankenwagen brachte das verletzte Kind sowie zwei Frauen im Alter von 68 und 42 Jahren in ein Krankenhaus.