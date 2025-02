Nachdem sich erst vor wenigen Tagen die Meldung des Raubüberfalls auf den Tedi-Markt in Neuhaus rasend schnell über WhatsApp, Facebook und Co. verbreitete, wurde nun die nächste Nachricht blitzartig über jene Kanäle weitergereicht. Vielmehr sind es gleich zwei, die seit Dienstag die Runde machen. In einer heißt es: „An alle Eltern in Lichte / Umgebung: In Lichte wurde versucht ein Kind in ein Auto zu zerren. Es ist also erhöhte Vorsicht geboten. Die Polizei ist bereits vor Ort.“ In der zweiten Mitteilung steht: „In Neuhaus haben sie versucht am Kindergarten ein Mädchen in einen weißen Transporter zu ziehen und in Lichte wurde versucht an der Schule ein Junge in den Transporter zu ziehen!!! Passt bitte auf eure Kinder auf!!!“