Nürnberg (dpa/lby) - Wegen sexueller Belästigung mehrerer Frauen in Nürnberg hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der 27-Jährige habe mindestens drei Frauen am Wöhrder See verbal bedrängt und manche begrapscht, teilte die Polizei mit. Zwei Frauen hätten beobachtet, wie der Mann die Frauen sexuell belästigte, und deshalb die Polizei gerufen.