Übergriffe: 24-Jähriger schlägt und tritt Rettungssanitäter in Jena

Innenministerium: Verbale Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte

Verbale Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte gibt es in Thüringen immer wieder. Oft bleibt es – wie bei dem Fall in Jena – nicht dabei. Nach Zahlen des Innenministeriums werden jährlich im Schnitt etwa 70 Fälle registriert, bei denen es zu Straftaten gegen Rettungskräfte kommt. Dazu zählen unter anderem Körperverletzungsdelikte, Bedrohungen und Nötigungen.