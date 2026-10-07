Übergabe nach Telefonat: Betrüger erbeuten Gold- und Silbermünzen in Müllbeutel

Am Nachmittag fuhr die Rentnerin zu einer Grundschule, auf der Rücksitzbank ein blauer Müllbeutel, gefüllt mit Gold- und Silbermünzen. Ein Mann öffnete an der Schule die hintere Tür des Autos und nahm die Tüte an sich. Laut Polizei erklärte der Täter, dass die Wertgegenstände der Frau geprüft würden und sie am Folgetag einen Anruf von den Beamten erhalte. Als dieser ausblieb, wandte sich die Frau an die echte Polizei.