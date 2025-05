München - Bundestrainer Christian Wück übergibt am Sonntag die Meisterschale an die Fußballerinnen des FC Bayern. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird neben Wück auch DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch der Delegation angehören, die den Spielerinnen im Stadion am FC Bayern Campus den Titel aushändigen.