Überführung gesperrt: Stau nach Lastwagenunfall an Autobahnkreuz in Franken

Erlangen (dpa/lby) - Wegen eines Lastwagenunfalls haben sich Pendlerinnen und Pendler am Mittwochmorgen am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen in Geduld üben müssen. Bis zum Vormittag sei es an der Verbindung der Autobahnen 73 und 3 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, teilte die Polizei mit. Ein Lastwagen war demnach am frühen Morgen auf einer Überführung bei nasser Fahrbahn in eine Leitplanke geprallt und hatte sich verkeilt.