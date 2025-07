München (dpa/lby) - Das Sommerwetter bleibt den Menschen in Bayern verwehrt: Statt mit Sonnenschein muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Wochenende mit schweren Unwettern, Starkregenfällen und heftigen Gewittern gerechnet werden. In den Alpen kann es demnach auch stellenweise zu Überflutungen kommen.