Julia Simon kippte in Windeseile alle fünf Scheiben um, als wär’s ein Kinderspiel. Dann drehte sie sich langsam um, riss die Arme nach oben und verneigte sich vor dem tosenden Publikum. Von den Verfolgern war in diesem Moment noch lange nichts zu sehen. Wenn es noch eines Beweises der Überlegenheit der französischen Biathlon-Frauen bedurft hatte, dann lieferte ihn das WM-Staffel-Rennen am Samstag mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg. Im Massenstart am Sonntag stand beim Sieg der Schwedin Elvira Öberg mit der jungen Oceane Michelon als Zweite abermals eine Französin auf dem Podest. Vive la France!