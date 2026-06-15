Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Rollstuhlfahrer ist in Frankfurt von zwei Männern ausgeraubt worden. Bei dem Handgemenge sei der 54-Jährige leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden bislang unbekannten Männer am Samstagmittag dem Rollstuhlfahrer im Stadtteil Rödelheim zunächst den Weg versperrt und Geld gefordert. Aus dem Rucksack des Mannes sollen sie Zigaretten sowie eine Sonnenbrille gestohlen haben und mit ihren Fahrrädern geflüchtet sein. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur.