 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Räuber brechen in Wohnung ein und fesseln Bewohner

Überfall Räuber brechen in Wohnung ein und fesseln Bewohner

Schockierender Einbruch mitten in der Nacht: Der Bewohner sitzt auf der Couch als plötzlich zwei Unbekannte die Terrassentür einschlagen. Nach dem Überfall fehlt von den Tätern jede Spur.

Überfall: Räuber brechen in Wohnung ein und fesseln Bewohner
1
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Idstein (dpa/lhe) - Unbekannte sind in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) in eine Wohnung eingebrochen und haben den Bewohner gefesselt. Ob sie auch Wertgegenstände erbeuteten, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge schlugen die beiden Täter in der Nacht auf Montag die Terrassentür ein und gelangten so in das Wohnzimmer. Dort hätten sie den älteren Mann gefesselt und nach Wertgegenständen befragt. Nach der Tat seien sie geflüchtet. Der Bewohner wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Werbung weiterlesen

Ein Zeuge hatte laut Polizei wenige Tage zuvor zwei verdächtige Personen beobachtet. Sie sollen OP-Masken angehabt und an einer Hecke zum Grundstück gestanden haben. Die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet um weitere Zeugenhinweise.