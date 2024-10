Überfall: Polizei: Mann gefesselt, in Auto gezwängt und beraubt

München (dpa/lby) - Unbekannte Täter sollen einen Mann in München überfallen, gefesselt und ihm Bargeld in sechsstelliger Höhe gestohlen haben. Für seine Arbeit in einem Reiseunternehmen habe der 45-Jährige das Geld zuvor aus einem Geschäft abgeholt, teilte die Polizei mit. Unmittelbar danach sei er von einem als Polizist verkleideten Mann angesprochen und unter einem falschen Vorwand festgenommen worden. Der Täter habe den 45-Jährigen zudem gefesselt und in ein Auto gesetzt.