Mindelheim (dpa/lby) - Ein unbekannter Mann hat im Allgäu bewaffnet eine Tankstelle ausgeraubt. Mit der Waffe bedrohte er den Angestellten der Tankstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Mitarbeiter wurde nicht verletzt. Er gab dem Unbekannten Bargeld, ehe der Täter in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) verschwand. Wie viel der Mann erbeuten konnte, ist bislang unklar. Auch welche Art von Waffe er benutzt hatte, wird noch ermittelt. Der Täter flüchtete nach der Tat in eine unbekannte Richtung.