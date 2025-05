Überfall in Oberbayern: Mann verletzt Paketzustellerin und stiehlt Lieferwagen

Landsberg am Lech (dpa/lby) - Ein erst jüngst aus der Ersatzhaft entlassener Mann hat in Oberbayern gewaltsam den Lieferwagen einer Paketzustellerin gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stieg der 44-Jährige während einer Auslieferung in Landsberg am Lech in das Fahrzeug. Als die 40 Jahre alte Paketzustellerin den Mann zum Aussteigen aufforderte, habe er ihr mit einem Schlüsselbund auf den Kopf geschlagen. Die Zustellerin erlitt laut Polizei bei der Tat am Samstagabend eine leichte Kopfverletzung.