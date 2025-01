Hildburghausen - Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 19:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Hildburghausen,. Zunächst sprachen die Täter den Mann an und griffen ihn gleich danach an. Einer der Unbekannten verletzte ihn oberflächlich mit einem Messer, ein anderer sprühte ihm Reizgas ins Gesicht. Danach stießen sie den 32-Jährigen zu Boden und raubten ihm fast 300 Euro Bargeld.