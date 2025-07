Diedorf/Rhön - Aufregung im Dermbacher Ortsteil Diedorf: Ein Großaufgebot von Polizisten, unterstützt von der Hundestaffel, war in der Nacht in dem kleinen Rhönort unterwegs. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Wie Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert am Mittwoch auf Anfrage der Redaktion berichtete, war der Grund ein Überfall auf die örtliche Spielothek. Der Räuber konnte fliehen. Die Fahndung laufe. Verletzt wurde ihren Angaben zufolge niemand.