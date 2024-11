Das Ehepaar aus Fulda und die zwei weiteren Deutschen waren auf dem Weg zu einer Lodge im Krüger-Nationalpark überfallen worden. Als sich die Touristen weigerten, aus dem Auto zu steigen und stattdessen die Türen verriegelten, eröffnete einer der Täter nach Polizeiangaben das Feuer auf den Fahrer. Der 67-Jährige starb. Der Prozess begann am 22. Juli in der kleinen Stadt Kabokweni in der Nähe des Krüger-Nationalparks.