Überfall an Staatsstraße: Polizei: Duo täuscht Unfall vor und raubt Ersthelferin aus

Oberelsbach (dpa/lby) - Zwei Männer haben nach Polizei-Angaben einen Unfall vorgetäuscht und eine Ersthelferin niedergeschlagen und ausgeraubt. Die 50-Jährige hatte am Freitag an einer Staatsstraße bei Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld) mit ihrem Wagen angehalten, nachdem einer der Männer am Straßenrand winkte, wie es hieß. Den Angaben nach habe er auf einen Fahrradfahrer gedeutet, der bewusstlos im Straßengraben lag, und "accident" gesagt.