Vorschau: Wo im Landkreis Sonneberg die Maifeuer brennen

Unsere Empfehlung für Sie Start in den Mai Neuhaus sucht den schnellsten Bratwurstesser Zum Start in den Mai gibt’s in Neuhaus am Rennweg in diesem Jahr nicht nur wieder mal jede Menge Hexerei. Es geht außerdem zum allerersten Mal um die Wurst.

Was am Wochenende geboten ist

An den folgenden Tagen sind weitere Veranstaltungen geplant. Am Samstag, dem 3. Mai, geht es musikalisch weiter. In Steinheid lädt die Schützengesellschaft ab 14 Uhr zum Schützentag in die alte Schule ein – mit Musik, kulinarischem Angebot und der Wahl des Schützenkönigs. In Neuhaus wird auf dem Marktplatz zu den „Stadtmittebeats“ gefeiert: Von 20 bis 1 Uhr legen die DJs Schnettey, Adama und Juliano auf. Freunde klassischer Rockmusik kommen bei der Oldie Rocknacht in Judenbach auf ihre Kosten – dort spielt ab 20 Uhr die „New Memory Band“ im Kultursaal. Wer lieber zu elektronischen Beats tanzen möchte, ist im Kulturhaus Neuhaus-Schierschnitz richtig: DJ Setter sorgt dort ab 21 Uhr für Stimmung – der Eintritt beträgt 5 Euro, Einlass ist ab 18 Jahren.

Am 3. Mai findet zusätzlich noch das Frühlingskonzert des Gesangvereins Steinach statt. Geladen ist unter anderem der Judenbacher Frauenchor. Ab 15 Uhr geht es im Freizeitzentrum „Reich“ los.

Den Abschluss des festlichen Wochenendes bildet das große Frühlingsfest in Neuhaus am Sonntag, dem 4. Mai. Von 13 bis 18 Uhr verwandelt sich der Marktplatz in ein buntes Festgelände mit Spiel, Spaß, Livemusik von Carsten Kirsch und Morgenrot sowie einem verkaufsoffenen Sonntag samt Markttreiben. Als besonderes Highlight gibt es erstmals ein Bratwurstwettessen um 16 Uhr – maximal 20 Teilnehmer treten gegeneinander an. Anmeldungen werden in der Fleischerei Luthardt (Sonneberger Straße) entgegengenommen, das Startgeld beträgt 10 Euro.