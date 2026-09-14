2. Liga: Hertha nicht zu stoppen - Ernüchterung in Wolfsburg

5 Spiele, 5 Siege, 15 Punkte: Hertha BSC baut seine Erfolgsserie in der 2. Bundesliga aus. Nach dem 3:1-Sieg beim Aufsteiger VfL Osnabrück ist die Stimmung bei den Berlinern prächtig. Dagegen herrscht bei einem der großen Aufstiegsfavoriten leichte Ernüchterung: Der VfL Wolfburg steht nach fünf Spieltagen mit acht Punkten nur auf dem fünften Platz der Tabelle. Beim Mitabsteiger FC St. Pauli unterlagen die Wölfe mit 0:1.

Volleyballer mit drittem Sieg im dritten Spiel

Die deutschen Volleyballer sind bei der Europameisterschaft weiter ungeschlagen. Gegen Gastgeber Rumänien gewann die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti knapp mit 3:2. Zuvor hatte die DVV-Auswahl gegen Lettland mit 3:0 und zum Auftakt gegen die Türkei mit 3:1 gewonnen.