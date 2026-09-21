Tod einer Trainer-Legende

Niko Kovac kämpfte spürbar mit den Tränen, die Stimme stockte. "Ein toller Mensch ist von uns gegangen", sagte der Trainer von Borussia Dortmund: "Das ist natürlich ein Schock." Ein Interview später für das "Sportstudio" des ZDF sagte Kovac sogar ab. Der Tod von Peter Hermann, dem Co-Trainer in Deutschland, nahm aber nicht nur Kovac emotional mit. Hermann starb am Samstag. Er wurde 74 Jahre alt, wie sein früherer Club Bayer Leverkusen unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Hermann litt an einer nicht heilbaren Erkrankung des motorischen Nervensystems. Ob in Leverkusen, Dortmund, auf Schalke, in Hamburg, München, Düsseldorf oder in Frankfurt am Main am Sitz des Deutschen Fußball-Bundes, für den Hermann als Co-Trainer für Junioren-Teams gearbeitet hatte: Hermann hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.