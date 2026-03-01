Vorweg und zugleich als Resümee des Lese- und Vortragsabends zum Thema „Silly und die DDR“ ist festzustellen, dass der Autor Michael Rauhut, Dr. phil., 1963 im brandenburgischen Altdöbern geboren, Professor für populäre Musik an der University of Agder in Kristiansand (Norwegen), den Nerv der äußerst interessierten und aufmerksamen Zuhörerschaft traf. Nur gelegentlich in Thüringen weilend und zum ersten Mal in Ilmenau, obendrein exklusiv im „Kleinod“, machte er aus seiner Begeisterung für dieses Begegnungserlebnis in nahezu familiärer Atmosphäre keinen Hehl.