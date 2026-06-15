Grafenau (dpa/lby) - Ein 70-Jähriger aus Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) hat statt eines bestellten Smartphones nur Werkzeug und eine Dankesnotiz bekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann auf Facebook ein Smartphone bestellt, für das er bei der Paketübergabe 199 Euro zahlte. Im Inneren seien aber nur Hammer, Zange und ein Zettel mit den Worten "Thank you" (deutsch: Danke) gewesen. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Verkäufer.