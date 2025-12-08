Bei diesem Konzert am 2. Advent füllte sich das Volkshaus bis zum Rang mit Besuchern, Familienmitgliedern, Musikliebhabern und viele neugierigen Kindern, die neben dem Musikgenuss auch ein kleines Weihnachtsrätsel erwartete. Sie mussten zum Beispiel die Anzahle der Instrumente und Lieder erkennen. Das große Weihnachtskonzert des Max-Reger-Konservatoriums bot erneut alles, was ein Adventsnachmittag braucht – warme Töne, fröhliche Gesichter und eine ordentliche Portion Lampenfieber auf der Bühne. Und diese Bühne war voll: Über 80 Musiker aus drei Ensembles präsentierten sich in ihrem brandneuen Orchesteroutfit. Für das Stadtblasorchester mit seinen 40 Mitgliedern, die Bläserklasse mit 20 Nachwuchsmusiker und das Jugendblasorchester mit 25 Jugendlichen war der Auftritt eine besondere Premiere.