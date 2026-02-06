Jeden Tag fast zwei Einsätze – so lautet die Jahresbilanz der Feuerwehr Ilmenau mit ihren 16 Wachen. Doch längst nicht immer rückten die Einsatzkräfte wegen offener Flammen aus. Häufig unterstützte die Feuerwehr auch Polizei und Rettungsdienst, half bei technischen Hilfeleistungen oder rückte zu Fehlalarmen aus. Die Palette der Aufgaben reichte von Bränden über schwere Verkehrsunfälle bis hin zu Rettungen aus unwegsamem Gelände. Unser Listicle zeigt, welche Herausforderungen die Wehr im Jahr 2025 besonders gefordert haben.