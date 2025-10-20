Über 50 verkaufte Fische: Erfolgreiches Abfischen

Nur zufriedene Gesichter gab es am Samstag in Hönbach. Organisator Christopher Hannweber (links) zeigt sich mit dem Abfischen in diesem Jahr sehr zufrieden. „Das ist ausgesprochen gut gelaufen“, sagt er. Insgesamt wanderten 52 Karpfen über den Verkaufstresen. Besonders erfreulich: Sie wogen im Schnitt 2,2 Kilo. Warum, weiß der Teichwirt: „Die Tiere haben im Sommer nur Weizen gefressen. Das beschleunigt das Wachstum. Außerdem war der Sommer nicht zu heiß, die Gefahr eines Umkippens gering.“ In Hönbach plant man schon eifrig fürs nächste Jahr. Traditionell geht es an Karfreitag los.