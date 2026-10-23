Wieder ist im Ilm-Kreis ein hochwertiges Fahrrad verschwunden: Diesmal schlugen Diebe in Arnstadt zu. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Saalfelder Straße wurde am 21. Oktober ein grünes E-Bike des Typs „Raymon FullRay 150E“ gestohlen. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 3700 Euro. Die Tat ereignete sich innerhalb von nur zwei Stunden. Die Polizei Ilmenau ermittelt und sucht Zeugen.