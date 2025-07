Über 1,7 Millionen Mitglieder Fußball in Bayern wächst - "Beeindruckende Zahlen"

In der Saison 2024/25 haben 56.152 Kinder mit dem Fußballspielen im Freistaat begonnen und damit nochmals mehr als in der Spielzeit zuvor (+287). Mit aktuell 34.820 aktiven Fußballerinnen ist der Anteil an Frauen und Mädchen beim BFV so hoch wie seit gut zehn Jahren nicht mehr.