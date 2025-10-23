Dass die Weihnachtsmann-Branche eher ein Männer-Business ist, ist offensichtlich. Wobei: Frauen habe es durchaus schon in der Schulung gegeben, sagt Ober-Weihnachtsmann Dößereck. Das Problem sei aber, dass sie nicht angefragt würden. "Oder wenn sie angefragt werden, dann leider immer so in Richtung "sexy Weihnachtsfrau"." Das ist mit ihm nicht zu machen.

Mit Technik-Tricks zum Erfolg

Die Weihnachtsmann-Bubble ist eine eigene Welt – mit ganz speziellen Fragen, die man in keinem normalen Job findet. Kursteilnehmer Bastian will etwa wissen: Stört es die Polizei, wenn man mit Zipfelmütze und Rauschebart Auto fährt? Ist ja denkbar zwischen zwei Auftritten. Peter rät prompt zu Gelassenheit. Er habe schon im vollen Ornat an einer Ampel neben einem Polizeiauto gehalten. "Die machen da nix!"

Überhaupt kann man von Peter viel lernen. Auch, wie man den Bischofsstab, der zum Nikolaus gehört, an Kindern vorbeischmuggelt. "Ich habe jetzt einen, den man in der Mitte auseinanderschrauben kann. So passt er in die Tasche", erklärt er. Vor dem Auftritt dreht er die Teile einfach wieder zusammen. "Auch wenn ich mich dabei fühle wie bei der Mafia, beim Aufschrauben eines Zielfernrohrs."

Ein kleines bisschen Mafia-Wissen ist also doch im Raum.