. Das war ärgerlich: Bei der Ü50-Meisterschaft im Fußball verspielte die SG 1. Suhler SV 06/FSV 1999 Mengersgereuth-Hämmern/SV 08 Steinach am Samstag im zehnten und letzten Spiel des Tages den greifbaren Turniersieg. Gegen Gastgeber SV Alach hätte ein Remis gereicht, doch eine Unachtsamkeit nutzte der unterlegene Gegner in der vorletzten Spielminute zum überraschenden 1:0-Sieg. Somit gewann Alach erstmals den Titel.