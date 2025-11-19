Wenn am 22. November im Volkshaus die Lichter angehen, startet die Rhön Feeling Events GmbH die nächste Party für alle über 30. Bereits seit sechs Jahren begeistern die Macher das Meininger Publikum mit ihrem Party-Erfolgsrezept. „Diese Party ist etwas Besonderes – und genau das wollen wir bewahren“, sagt Veranstalter Michael Heidinger. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr, ab 20 Uhr startet die lange und glamouröse Partynacht. Wer sich seinen Eintritt frühzeitig sichern möchte, kann noch Tickets günstiger im Vorverkauf erwerben. Gleichzeitig bleibt die Veranstaltung auch für spontane Gäste attraktiv: An der Abendkasse sind ab 19.30 Uhr ausreichend Tickets verfügbar.