Ü 30 Party im Volkshaus: Glamourös durch die Nacht

Sich schick machen, über den roten Teppich gehen, bis in den Morgengrauen tanzen, feine Getränke vom Prof-Mixer an einer exklusive Cocktailbar genießen oder sich in einer Chillout-Lounge mit einem Glas Champagner zurücklehnen – all das gehört ebenso zur langen Party-Nacht wie eine extravagante Dekoration, stilvolles Ambiente und natürlich jede Menge Musik. Letzteres garantiert das Team von Deejay Plus – und das steht für Event-DJ in Kombination mit echter Livemusik. Zwei Sängerinnen und Saxophon sorgen also für das besondere Plus. Pop, Rock, Dance, Charts & Classics sind angesagt. Mit über 250 Buchungen im Jahr gehört Deejay Plus zu den erfolgreichsten Live-Acts der Eventbranche. Und es wird zudem einen zweiten Floor geben, auf dem die Schlagerfreunde auf ihre Kosten kommen. Die Tickets können entweder online oder in der Touristinformation in Meiningen gekauft werden, ließ der Veranstalter wissen.