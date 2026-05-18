Sein Beruf: Udo Lindenberg. „Meinen Job gibt es nur einmal auf der Welt“, sagt der Musiker und zieht die Sonnenbrille auf die Nasenspitze. Lässig tänzelt er durch die Lobby des Hotels „Atlantic“ in Hamburg, seiner Dauerherberge. Dass der sogenannte Panikrocker am Sonntag 80 Jahre alt wird? Schwer zu glauben. „Ich habe kein Problem mit dem Alter“, sagt Lindenberg und tritt aus der Drehtür, „das Alter hat eher ein Problem mit mir.“