„Der 10 Kilometer Einzellauf im Freistil am Samstag ist mein Hauptrennen“, sagte Helen Hoffmann kurz vor dem Beginn der U23- und Junioren-Weltmeisterschaften im Skilanglauf in Schilpario in Italien. Die Konzentration sollte sich lohnen. Die 23-jährige Athletin vom WSV Oberhof siegte in ihrer Lieblingsdisziplin in 32:36,4 Minuten vor der Australierin Rosie Fordham (+25,7 Sekunden) und Liliane Gagnon aus Kanada (+37,3).