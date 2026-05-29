„Wir sind Weltmeister mit der Mannschaft geworden – noch vor der Slowakei und Ungarn“, freut sich der Veilsdorfer Kegler Silvan Meinunger am Telefon. Bei den am Freitag zu Ende gegangenen U23-Welttitelkämpfen in Österreich war der Ausnahmesportler aus Veilsdorf in drei Wettbewerben im Trikot der deutschen Nationalmannschaft an den Start gegangen: Im Sprint war er dabei recht unglücklich in der ersten Runde rausgeflogen. Im Tandem-Wettbewerb stand er kurz vor dem Medaillengewinn, was ihm aber schließlich mit dem Team gelang – Gold!