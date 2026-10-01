U21-Nationalmannschaft Einer für Klopp? Tresoldi jagt U21-Rekorde und ist begehrt

Attard - Ein Stürmer wie Dreierpacker Nicolo Tresoldi aus der deutschen U21 könnte auch der Nationalmannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp guttun. Doch der 22-Jährige vom Champions-League-Club FC Brügge hat sich noch nicht festgelegt, ob er in der Zukunft für Deutschland oder Italien auflaufen will - sonst wäre er wohl schon diesmal im Klopp-Kader gewesen. Am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) wird sein früherer U21-Kollege Nick Woltemade gegen Serbien auf der Tresoldi-Position in der Startelf erwartet.