Bielefeld - Die deutsche U21-Nationalmannschaft darf sich zum Abschluss der EM-Qualifikation auf ihre größte Kulisse bei einem Heimspiel seit 20 Jahren freuen. Bis Montagmorgen waren für die Partie gegen Georgien in Bielefeld (Dienstag, 18.00 Uhr/ProSiebenMAXX) 17.166 Tickets verkauft worden, wie ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bunds mitteilte. Das sei Motivation und kein zusätzlicher Druck für seine Mannschaft, sagte Trainer Antonio Di Salvo: "Wir wissen alle, dass es ein besonderes Spiel ist."