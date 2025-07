Denn nach der erfolgreichen Europameisterschaft in diesem Sommer in der Slowakei, bei der sich das DFB-Team erst im Finale England geschlagen geben musste, stehen die nächsten Pflichtaufgaben an. Weitere Gegner der Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo sind Lettland, Nordirland, Malta und Georgien. Das erste Heimspiel der EM-Qualifikation bestreiten die deutschen Fußball-Talente am Dienstag, 9. September ab 20.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock gegen Lettland, ehe im Sportpark Ronhof in Fürth am Freitag, 14. November, das letzte Heimspiel des Jahres gegen Malta stattfindet. Auswärts spielt das DFB-Team am 5. September in Albanien, am 14. Oktober in Nordirland, am 18. November in Georgien.