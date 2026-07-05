U20-Championat: Deutsche Handball-Juniorinnen holen WM-Titel

Damit ist die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) erstmals doppelter Titelträger, nachdem sie im Vorjahr bereits die Europameisterschaft gewonnen hatte. Das war zuvor lediglich den im Frauen-Handball dominierenden Nationen Norwegen (2009, 2010) und Dänemark (2015, 2016) gelungen.