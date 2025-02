München (dpa/lby) - Kinder und Jugendliche in Bayern dürfen über den neuen Bundestag abstimmen – allerdings nur spielerisch: An diesem Freitag (7. Februar) startet die sogenannte U18-Wahl. An der bundesweiten, fiktiven Wahl können im Freistaat alle Kinder und Jugendliche unter 18 teilnehmen, die in Bayern wohnen. Mehr als 500 Wahllokale werden dafür eingerichtet, wie der Bayerische Jugendring (BJR) als Koordinator mitteilte.